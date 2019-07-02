كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة قطرية تكشف انتهاكات الحمدين داخل السجون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير انتهاكات الحكومة القطرية بحق المعارضين لها والتعذيب داخل السجون، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

ونشرت قناة "مباشر قطر" التابعة للمعارضة القطرية، التقرير الذي فضح نظام الحمدين، إذ أكد وجود شهادات حية ومؤكدة على عمليات التعذيب والقتل.

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وأوضح أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، وفقًا للتقرير، أن النظام القطري تلقى عدة تحذيرات من المجتمع الدولي بشأن أساليب التعذيب الممنهج في السجون والتنكيل بالمعارضة القطرية

كما أشار إلى أن هذه الانتهاكات موثقة بشهادات حية، يأتي على رأسها شهادات قبيلة الغفران التي تعرض عدد من أفرادها للتعذيب الممنهج والمستمر.

وكشف التقرير تعرض 120 عاملًا آسيويًا لسوء المعاملة، إذ يتم وضعهم في حبس انفرادي مخالف للمعايير العالمية لفترات طويلة، بينما كان السبب الرئيسي لاعتقالهم وتعذيبهم مطالبتهم بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة 6 أشهر.