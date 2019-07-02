كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس الجزائري يعلن عن مبادرة سياسية جديدة خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد التليفزيون الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، عن مبادرة رئاسية جديدة سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة تتضمن إطلاق حوار لتنظيم انتخابات الرئاسة الجزائر.

وقالت قناة النهار الجزائرية إن الرئيس عبد القادر بن صالح، سيعلن في الساعات القادمة عن مقاربة سياسية جديدة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد تأجيلها لمرتين.

وبحسب ما أفادت القناة "ستشمل هذه المقاربة السياسية الجديدة، التي سيعلن عنها رئيس الدولة، تدابير جديدة لإطلاق الحوار الشامل من أجل تنظيم الرئاسيات".

فضلا عن "تقييم شامل للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، تحسبا لإعادة إطلاق المسار الإنتخابي، الذي تأجل لمرتين".