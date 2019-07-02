كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدعم السريع السودانية تعلن حصيلة الاعتداء على أفرادها خلال التظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قوات الدعم السريع في السودان، الثلاثاء، مقتل أحد أفرادها وإصابة 29 آخرين وذلك خلال المظاهرات التي دعت إليها المعارضة في ٣٠ يونيو.

وأضاف المتحدث الرسمي لقوات الدعم السريع السودانية، العميد ركن جمال جمعة آدم، أن “الإدارة القانونية بالدعم السريع دونت ٣٩ بلاغا خلال الفترة الماضية لعدد ٣٥ شخصا متهمين بانتحال صفة الدعم السريع وترويع السودانيين ونهب ممتلكاتهم، مؤكداً الفصل في 16 من هذه البلاغات”.

وقال إن “جلسات محاكمة الشخص الذي انتحل صفة قائد بقوات الدعم السريع تتواصل بمحكمة الخرطوم شمال”.

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وأضاف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع أن “التحريات مع قاتل فرد الدعم السريع وصلت لمراحل متقدمة وستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة”.

وأشار إلى أن “قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة -إدارة القوات البرية- وأن الزي الذي ترتديه يصنع من جهات رسمية معروفة للدولة وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية”.

ولفت إلى أهمية وجود قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم لمساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.