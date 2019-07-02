كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية: يتم فحص الغواصة التي قتل فيها 14 بحارا لتحديد أسباب الحادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه يجري في الوقت الحالي فحص الغواصة التي قتل فيها 14 بحاراً بسبب حريق وتحديد أسباب الحادث.

وقال شويغو للصحفيين: "قتل 14 بحارا، وبفضل التصرف الحازم للطاقم تم إطفاء الحريق، في الوقت الحالي الغواصة موجودة بالقاعدة في سيفيروموسك. تجري فعاليات الفحص وتحديد أسباب الحادث".

ومن جهته قدَم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه لأسر ضحايا الحريق الذي اشتعل في غواصة للأبحاث في المياه الإقليمية الروسية، وأودى بحياة 14 بحارا.

وقال بوتين خلال استقباله وزير الدفاع، سيرغي شويغو: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا".

كما كلف بوتين وزير دفاعه بالوقوف بنفسه على أسباب الحادث، حيث قال: "أكلفكم بالتوجه إلى سيفيرومورسك والاستماع إلى التقرير بأنفسكم".

وأكد أن شويغو سيقدم تقريرا عن الموقف بمجرد وصوله إلى هناك.

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كما أصدر بوتين تعليماته إلى وزير الدفاع بتقديم المساعدة لأسر البحارة الأربعة عشر، حيث قال: "يجب عمل كل شيئ لمساعدتهم ومساندتهم".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حريقا نشب في جهاز للأبحاث في المياه العميقة يوم 1 يوليو وأدى إلى مصرع 14 بحارا.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الأول من تموز/ يوليو، اندلع حريق في جهاز للأبحاث في أعماق البحار مصمم لدراسة الفضاء السفلي وقاع المحيط لصالح البحرية الروسية. وقد وقع الحادث في المياه الإقليمية الروسية ونتج عنه مصرع 14 بحارا".

وأضافت الوزارة أنه بفضل تصرفات فريق الإنقاذ وتفانيه، تم إطفاء الحريق في جهاز الأبحات الموجود في القاعدة العسكرية البحرية سيفيرومورسك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه يتم الآن تحديد أسباب الحادث وأن القائد الأعلى للقوات البحرية يجري التحقيق.