كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء: التغير المناخى يرفع درجات الحرارة فى أوروبا 4 درجات مئوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدّ علماء اليوم الثلاثاء، أنّ تغير المناخ من صنع الإنسان ربما تسبب في موجة حارة أوروبية الشهر الماضي، حيث شهد جنوب فرنسا رقما قياسيا وطنيا فى درجات الحرارة بلغ 45.9 درجة مئوية (114.6 درجة فهرنهايت) ، بزيادة 4 درجة مئوية (7 درجة فهرنهايت) أكثر سخونة من المعدل الطبيعى.

وقال خيرت يان فان أولدنبورج، باحث أول بمعهد هولندا الملكي للأرصاد الجوية وأحد مؤلفي الورقة: "لم يعد تغير المناخ يمثل زيادة مجردة في متوسط درجة الحرارة العالمية، ولكن الفرق يمكنك أن تشعر به عندما تحدث موجة حرارة".

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ووفقاً لوكالة رويترز، قال التقرير الصادر عن مجموعة من علماء العالم فى مجال الطقس: "إن الملاحظات تظهر.. أن موجات حرارة مشابهة كان من المحتمل أن تكون موجات الحر المتكررة أكثر من 4 درجات مئوية قبل قرن من الزمان".

كما أضاف أن التغير المناخي قد زاد من احتمال حدوث موجة حرارة قياسية قياسية خمس مرات على الأقل.

وقال روبرت فوتارد، العالم البارز بالمركز الوطني للبحث العلمي: "لقد شهدنا موجة حارة يمكن أن تصبح شدتها أمراً أساسياً في منتصف القرن".