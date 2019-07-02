كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن استعدادها العسكرى للتصعيد الأمريكى-الإيرانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لتورط عسكري محتمل في أي تصعيد في المواجهة الخليجية بين إيران والولايات المتحدة.

وأدى نهاية صفقة إيران النووية لعام 2015 تحت الضغط الدبلوماسي الأمريكي، وإسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار ودورها المزعوم في تحطيم ناقلات النفط في الخليج، إلى تصاعد التوتر وأثارت مخاوف الحرب.

وشجعت إسرائيل إدارة ترامب على المضي قدماً في فرض عقوبات على عدوها اللدود، وتتوقع أن تعيد طهران في نهاية المطاف التفاوض بشأن اتفاق نووي أكثر تقييداً.

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لكن وزير الخارجية الإسرائيلي كاتز، أبلغ منتدى أمنيًا دوليًا، بأن إيران قد تتعثر بطريق الخطأ مما أسماه "المنطقة الرمادية" للمواجهة المعزولة.

وقال في كلمة في مؤتمر هرتسليا: "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الحسابات الخاطئة من قبل النظام الإيراني.. يمكن أن تؤدي إلى التحول من" المنطقة الرمادية "إلى" المنطقة الحمراء "- أي حريق عسكري".

وأضاف :"يجب أن نكون مستعدين لهذا ، وبالتالي فإن دولة إسرائيل تواصل تكريس نفسها لبناء قوتها العسكرية في حال اضطررت إلى الرد على سيناريوهات التصعيد".