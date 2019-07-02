كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تغرم فيسبوك بسبب المحتوى غير القانونى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات الألمانية غرامة على مؤسسة فيسبوك، بقيمة مليوني يورو "2.3 مليون دولار" بسبب عدم الإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بالمحتوى غير القانوني على منصة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها في انتهاك لقانون البلاد بشأن شفافية الإنترنت.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قال مكتب العدل الفيدرالي الألماني، إنه من خلال فرز فئات معينة فقط من الشكاوى، خلق عملاق الويب صورة منحرفة عن مدى الانتهاكات على برنامجها.

وفي مواجهة رد الفعل العالمي حول الدور الذي لعبه برنامجها في الحملات الانتخابية من الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الفلبين ، كان موقع فيسبوك يعمل اتصالات عامة لتحسين صورته