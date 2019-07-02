كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تطالب الصين باحترام الحريات فى هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت بريطانيا من الصين احترام التزاماتها بحماية الحريات في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في المستعمرة البريطانية السابقة.

وتحرك الضباط بعد أن اقتحمت الحشود وكسرت الهيئة التشريعية في هونج كونج يوم الاثنين، وهو ذكرى عودتها إلى الحكم الصيني، احتجاجًا على التشريع المقترح الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية.

وأدان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، العنف من كلا الجانبين، وحذر من العواقب إذا أهملت الصين الالتزامات التي تعهدت بها عندما استردت هونج كونج للسماح للحريات التي لا تتمتع بها في الصين القارية، بما في ذلك الحق في الاحتجاج.

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"وقال هانت لوكالة رويترز، عما قد تفعله بريطانيا :"يمكننا أن نوضح أننا نقف وراء شعب هونج كونج دفاعًا عن الحريات التي تفاوضنا عليها عندما وافقنا على التسليم في عام 1997 ، ويمكننا تذكير الجميع بأننا نتوقع من جميع الدول أن تفي بالتزاماتها الدولية".

وأضاف أنه يأمل في تجنب فرض عقوبات على الصين، قائلاً: "آمل ألا تأتي بشيء من هذا القبيل على الإطلاق"، وأضاف "هناك طريق من خلال هذا هو أن تستمع حكومة هونغ كونغ إلى المخاوف المشروعة لشعب هونج كونج بشأن حرياتهم".

وقالت الصين يوم الاثنين، إن بريطانيا ليس عليها أن تتحمل أية مسؤولية عن هونج كونج وتحتاج إلى التوقف عن إصدار إشارات بشأن المدينة.