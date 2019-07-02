كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان يصدر بيانا بشأن استهداف مطار أبها في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان السودان اليوم الهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة تسعة مدنيين.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) قالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي ظهر اليوم إن "الإصرار على استهداف أمن المملكة العربية السعودية ومهاجمة الأهداف المدنية وتهديد حياة المواطنين المدنيين يمثل استخفافا بكل الشرائع السماوية والوضعية، وتماديا في ارتكاب جرائم الحرب وتحديا للشرعية الدولية وتهديدا للأمن والاستقرار الدوليين".

وأكد السودان مجددا "تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في وجه هذا الاستهداف الإرهابي، ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذه الهجمات الإرهابية والعمل الجاد للتصدي لها".

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وأصيب تسعة مدنيين في الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله "الحوثيين" فجر الثلاثاء على مطار أبها الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة.

وأشار المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)"، على حد تعبيره.

هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، اليوم تنفيذ الطيران المسير هجمات جديدة على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.