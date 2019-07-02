المهندس وباطمة وعمور وجيراك.. إفران على موعد مع مهرجانها العالمي

تستقبل مدينة إفران، في الفترة، الممتدة بين 20 و27 يوليوز الحالي، نجوما مغاربة، وعرب، وعالميين، للقاء الجمهور المغربي في سهرات متنوعة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان الدولي لإفران.

وكشفت إدارة المهرجان الأسماء الفنية، التي تحضر في دورته الرابعة، أبرزهم الفنان الفرنسي “كينجي جيراك”، والعراقي ماجد المهندس، والمصري حمزة نمرة، والمغاربة دنيا باطمة، وحاتم عمور، وزهير بهاوي.

ويشارك في المهرجان كذلك كل من مهدي موزايين، وحميد القصري، وفاطمة الزهراء العروسي، إلى جانب 220 فنانا من فرق أحيدوس يؤدون سنفونية خاصة في افتتاح المهرجان.

وخصصت إدارة المهرجان ميزانية 600 مليون سنتيم، من أجل تسديد مختلف تكاليفه.

ويشهد المهرجان أنشطة موازية، منها دوري في كرة السلة، وآخر في كرة القدم المصغرة، إضافة إلى سباق العدو الريفي، ومسابقة في الصيد بالقصبة، ودوري لعبة الورق، وكذا عروض فضاءات مفتوحة تعيد الاعتبار للآلات الأكثر شعبية في الموسيقى المغربية.