في عمر 18 سنة.. نجمة بوليوود تقرر الاعتزال بمبرر أن “الفن يتعارض مع الدين الإسلامي”

أعلنت نجمة بوليوود الشابة الهندية “زايرا وسيم”، أخيرا، نيتها في اعتزال التمثيل، كونه يتعارض مع تعاليم دين الإسلام، الذي تعتنقه.

وكتبت “زايرا وسيم”، في منشور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنها ستبتعد عن مجال الفن، لأنه أضر علاقتها مع الله.

وقالت الممثلة الهندية، التي تبلغ من العمر 18 سنة: “إن الفن جلب لها الكثير من الحب.. لكن ما فعله، أيضا، أنه قادها إلى “طريق الجهل”، وتعتبر نفسها فقدت إيمانها من دون إدراك.

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وتعتبر “زايرا” من أبرز الممثلات الشابات في بوليوود، وسطع نجمها في الفيلم الناجح “دانغال”، مع النجم عامر خان.

وفازت الفنانة الشابة سابقا بجائزة “ناشيونال فيلم أوورد”، ونالت، أيضا، جائزة “فيلمفير كريتيكس أوورد” عن دورها كمغنية، وكاتبة أغنيات مسلمة تصبح شخصية مؤثرة على الويب.

وتعرضت نجمة بووليود لانتقادات من طرف زملائها، الذين عبروا في منشوراتهم عن مواقع التواصل عن تذمرهم من “إقحام” الدين في قرارها الشخصي.