رئيس البرلمان الأرجنتيني يثني على جهود المجلس العالمي للتسامح خلال لقائه رئيس المجلس الدكتور الجروان

التقى رئيس البرلمان الأرجنتيني إيميليو مونزو أمس رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الدكتور أحمد بن محمد الجروان والوفد المرافق، في دار الكونغرس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس.

ورحب رئيس البرلمان الأرجنتيني بوفد المجلس برئاسة الجروان شاكرا اختيار جمهورية الأرجنتين لعقد الجلسة الثالثة في جولة المجلس لدول أميركا الجنوبية بهدف بحث سبل العمل المشترك لتعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

وأثنى على جهود المجلس الكبيرة في نشر قيم التسامح والسلام في كافة ارجاء العالم، وأشاد بدور الجروان في رئاسة المجلس لما حققه من إنجازات لنشر قيم التسامح والسلام.

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وأشاد مونزو بتولي جمهورية الأرجنتين رئاسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام - أحد أجهزة المجلس - معربا عن اعتزاز بلاده باستضافة الجلسة الثالثة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام خلال الفترة من 25 حتى 27 يونيو (حزيران) الحالي في مقر البرلمان الأرجنتيني.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد بن محمد الجروان خلال اللقاء شرحا عن مستجدات العمل في المجلس العالمي بشكل عام والبرلمان الدولي للتسامح والسلام بشكل خاص.. مؤكدا أهمية تولي الأرجنتين رئاسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام ابتداء من يونيو الجاري لما لها من مكانة إقليمية ودولية وكونها دولة محبة وداعمة للتسامح والسلام.

كما قدم شرحا عن أخر أعمال المجلس العالمي للتسامح والسلام، وأطلع رئيس البرلمان الارجنتيني على الجهود المبذولة من قبل المجلس في المجالات التعليمية والأكاديمية والبرلمانية لنشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

ومن المقرر أن يتوجه وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام إلى محافظة سان خوان استكمالاً للبرنامج المعد لهذه الجولة في الأرجنتين.

