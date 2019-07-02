مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبالغ مالية شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على اقتحام منزل ضمن منطقة الرشاد وقاموا بسرقة مبالغ مالية لم يقدر ثمنها"، مشيراً الى ان "المنزل كان خاليا من ساكنيه".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.