مسلحون يقتحمون منزلاً ويسرقون مبالغ مالية شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باقتحام مسلحين احد المنازل وسرقة مبالغ مالية في منطقة الرشاد شرقي بغداد.
يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.
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