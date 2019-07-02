رئيس "النواب الأمريكي" الأسبق يؤكد قرب انهيار نظام إيران

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العين الإخبارية - علوي المنزلاويالثلاثاء 2019/7/2 10:51 مساء بتوقيت أبوظبي
نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق
أكد نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، أن النظام الإيراني هش وأوشك على الانهيار، بسبب العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة عليه.
وقال جينجريتش، الثلاثاء، في تصريحات لبرنامج "فوكس آند فريندز" المذاع على قناة "فوكس نيوز"، إن العقوبات مؤلمة بالنسبة للإيرانيين، وأن "الاقتصاد الإيراني يزداد سوءاً شهراً بعد الآخر".
وأضاف: "الشعب يزداد تعاسة، أعتقد أنهم ينتقدون بشكل يائس، ويحاولون بطريقة ما تغيير الظروف"، مشيراً إلى أن النظام الإيراني ربما يريد حدوث هجوماً أمريكياً حتى يتمكن من استغلال "النزعة القومية" لحشد الإيرانيين.
ويعتقد جينجريتش أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "حكيماً للغاية" لتريثه بشأن الرد العسكري بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أمريكية فوق مضيق هرمز، ومهاجمتها ناقلات نفط في خليج عمان.
وقال: "كان هادئاً وصبوراً، فقط استمر في زيادة الضغط اقتصادياً، وأعتقد أن إيران على وشك الانهيار، ونظامها هش للغاية".
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرا بفرض عقوبات مالية على إيران، وقال إن ذلك "رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة".
وقال ترامب: "سنواصل زيادة الضغوط على طهران، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا"، مؤكدا أن الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض".
كما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء وستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية بـ"مليارات الدولارات".
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