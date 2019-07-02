القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت دولة الإمارات، الثلاثاء، ملكية أسلحة تم العثور عليها في ليبيا، مؤكدة التزامها بالقرارات الدولية في هذا الصدد.
وأكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح.
وشددت على التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وحثت الإمارات على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تنفي ملكية أسلحة في ليبيا: نلتزم بقراري مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.