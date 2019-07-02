الإمارات تنفي ملكية أسلحة في ليبيا: نلتزم بقراري مجلس الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت دولة الإمارات، الثلاثاء، ملكية أسلحة تم العثور عليها في ليبيا، مؤكدة التزامها بالقرارات الدولية في هذا الصدد.

وأكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح.

وشددت على التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

وحثت الإمارات على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.