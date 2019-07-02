السفارة السعودية في تركيا تحذر من سرقة جوازات السياح السعوديين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت السفارة السعودية في أنقرة، الثلاثاء، المواطنين والمواطنات السعوديات من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من أشخاص مجهولين.

وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نظرا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذرن خصوصا في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في اسطنبول في حالات الطوارئ”.