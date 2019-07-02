الجزيرة تنشر إعلان مدفوع الأجر بالجارديان لترويج إفتراءاتها

أقدمت شبكة الجزيرة القطرية على نشر إعلان مدفوع الأجر في صحيفة الجارديان البريطانية لترويج إفتراءاتها التي فشلت في إقناع الرأي العام بها رغم ضخامة الإنفاق المخصص لها .

وبحسب موقع قطريلكيس، أن تنظيم الحمدين لجاء لحيلة جديدة بغرض تشويه دول التحالف العربي عبر منصات أجنبية مستخدما أمواله الملوثة، بعدما فشلت ترسانته الإعلامية في تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، عبر الإعلانات الممولة.

وفي محاولة لقلب الحقائق وتلوينها ادعت القناة في إعلانها المدفوع أن صحفيها باتوا مهددين وأنهم معرضون لمصير مشابه لما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مدعية أن دول التحالف العربي ربما تستهدف صحفييها في المستقبل.

وتناست الصحفية التي تاجرت بقضية خاشقجي على مدار شهور، الخطوات التي اتخذتها المملكة ضد المتهمين في واقعة مقتل مواطنها بإسطنبول، وتعاملها بشفافية كبيرة مع الحدث وإعلان كافة الحقائق للرأي العام.

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ولجأت قطر إلى الإعلان المدفوع لعدم امتلاك الجزيرة أي دلائل، حيث طالبت في الإعلان من أسمتهم : "داعمي الصحافة الحرة في العالم باتخاذ موقف حازم لحماية صحافييها، في ظل تهديدات تطلقها «القوى التي قتلت الصحافي السعودي جمال خاشقجي»".

وزعمت في الإعلان الذي دفع ثمنه من أموال الشعب القطري، أن صحافيًا سعوديًا رفيع المستوى، دعا لاستهداف مقر الجزيرة بالدوحة عبر غارة جوية.

ورددت الحرباء القطرية مزاعم مموليها من أسرة آل ثاني، من أن مقرات الجزيرة التي لم تتوقف عن ترديد الافتراءات بحق الدول العربية منذ انطلاقه، بات مستهدفة.

وتناسى القائمون على القناة التي أسسها حاكم قطر السابق حمد بن خليفة، لتكون خنجرا مسموما يستخدمه ضد أشقائه، أنها لا تستطيع القيام بالتدقيق المستقل نفسه داخل محيطها القطري، الذي تغيب عنه كل مظاهر الديمقراطية.