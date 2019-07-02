إختتام فعاليات التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي بالإمارات

أختتمت اليوم في دولة الإمارات، فعاليات التمورين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019م /ISALEX19، الذي استضافته وزارة الداخلية الإماراتية بمشاركة ممثلين من 50 دولة.

وفي الختام، أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لجميع المشاركين، متمنياً الاستفادة القصوى من مثل هذه التمارين التي تعزز العمل الدولي المشترك في مجابهة الجريمة .

كما استمع حسبما أوردت وام، من رؤساء الفرق الفنية المشاركة ملخصاً عن التمرين وتحليلاً موجزاً للنتائج والخطط التي توصل إليها الخبراء المشاركون.

وشاهد نماذج لما يقوم به الخبراء المجتمعون والفرق الفنية من جمع واستدلال وتحليل للمعلومات لمواجهة الحدث الأمني الافتراضي الذي يقوم عليه أساس التمرين؛ حيث تتبادل الفرق المختصة الخبرات حول أفضل الممارسات المطبقة في التعامل مع السيناريو الافتراضي.

وانطلقت فعاليات التمرين، الإثنين، بمشاركة 50 ممثلاً عن جهات إنفاذ القانون من الدول التي تُشكل التحالف الأمني الدولي، بما فيها ممثلون عن فرق تكتيكية ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني والتخلص من المتفجرات (EOD).