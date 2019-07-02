عاجل.. الإمارات تنفي ملكية الأسلحة التي عثر عليها في ليبيا

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، ملكيتها للأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا .
جاء ذلك في خبر عاجل أوردته وكالة وام الرسمية في الإمارات قبل قليل .
وأكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا .
كما اكدت التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
وحث البيان الفرقاء الليبيين على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
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