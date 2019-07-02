شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أوروبي إزاء خرق إيران الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودائرة العمل الخارجي الأوروبي عن القلق بشأن خرق إيران الاتفاق النووي.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء):«يعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثل السامي عن قلقهم البالغ إزاء إعلان إيران أنها تجاوزت الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، حيث أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات».

وأضافت المجموعة: «لقد كنا ثابتين وواضحين أن التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على امتثال إيران الكامل، ونأسف لهذا القرار الذي اتخذته إيران الذي يشكّك في فاعلية أداة مهمة من أدوات عدم الانتشار النووي».