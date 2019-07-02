شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحقيق دولية تدين هجمات نظام الأسد شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

ادانت اللجنة الدولية للتحقيق في سورية الهجمات الجوية لنظام بشار الأسد في شمال غرب سورية.

وفي تقرير شفوي قدمته اللجنة اليوم (الثلاثاء) أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال رئيس اللجنة باولو بينهيرو إن وقف إطلاق النار أنهار في مناطق خفض التصعيد في جنوب محافظة أدلب وشمال محافظة حماه وغرب محافظة حلب، حيث يشن النظام هجمات جوية عشوائية تقتل وتصيب المدنيين، وتستخدم فيها الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا، ومنها الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، ما أدى إلى هلاك الموارد الحيوية المنتجة للغذاء، وخسائر كبيرة في الحصاد للسكان المحاصرين.

كما اصابت الهجمات الجوية العشرات من المنشآت الطبية بالدمار، وحرمت 600 الف مدني من الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

واشار التقرير إلى أن هجمات النظام لازالت تستهدف الاسواق والمدارس ومخيمات المشردين داخلياً، تاركة عشرات الآلاف من الأطفال محرومين من التعليم، وتهجير 300 ألف شخص شمال غرب سورية.