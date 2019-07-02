وزير الثقافة: اليونسكو قدم لنا تطمينات بشأن التصويت على ملف آثار بابل

وقال الحمداني في تصريح صحفي تابعته الخليج 365، إن "الاجتماع بشأن التصويت على ملف اثار بابل سيعقد في الخامس من شهر تموز من قبل اليوسنكو ومن قبل لجنة التراث العالمي".

وأضاف أن "ملف بابل اكتمل تماماً، وما بقي الا ان نحشد الجهد الاعلامي والدبلوماسي من اجل التفاوض والتباحث مع الدول التي ستصوت على الملف وعددها 21 دولة"، مبيناً أن "كل الامور تبشر بخير حيث حصلنا على تطمينات من اليونسكو اوصى بدرج المدينة على اللائحة".



وكان سفير العراق في جمهورية آذربيجان فاضل الشويلي، قد أعلن، أمس الاثنين، إن منظمة اليونسكو التي إفتتحت اعمال مؤتمرها ال 43 في العاصمة الآذرية باكو، ستدرج آثار بابل على لائحة التراث العالمي للتصويت خلال المؤتمر الذي تشارك فيه اغلب دول العالم.