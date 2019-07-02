مكتب عبد المهدي: سيكون العمل بفتح طريق مطار بغداد تدريجياً

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان العمل بفتح طريق مطار بغداد الدولي امام المواطنين سيكون بشكل تدريجي.
وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي لـ الخليج 365، إن "افتتاح طريق مطار بغداد الدولي سيكون تدريجيا"، مشيرا الى ان "العمل بهذا الشأن سيبدأ الاحد المقبل من مخرج منطقة الحارثية غربي العاصمة الى صالة الشرف بالمطار".
يشار الى ان البياتي اشار في وقت سابق الى ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد لتسهيل حركة المسافرين إلى صالة المطار.
يشار الى ان البياتي اشار في وقت سابق الى ان الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مطار بغداد لتسهيل حركة المسافرين إلى صالة المطار.
يذكر ان مواطنين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا مناشدة الى رئيس الوزراء تدعوه الى اعادة فتح طريق مطار بغداد اسوة بباقي مطارات العالم، بعد تحسن الوضع الامني بشكل كبير في العاصمة.
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