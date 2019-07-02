بالصور.. رفع كتل كونكريتية من وسط بغداد

تنشر الخليج 365، صوراً لرفع كتل كونكريتية قرب وزارة الثقافة وسط بغداد.

وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد البياتي في حديث لـ الخليج 365، انه "تم رفع كتل كونكريتية قرب وزارة الثقافة في شارع حيفا بواقع 140 كتلة"، موضحاً أن "جميع الشوارع المغلقة سيتم فتحها". يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.



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