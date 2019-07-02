بتصميم ايطالي خالص.. 'جيفوفا' تهدي اتحاد الكرة كأس العراق

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2019-07-02 | 19:15
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اهدت شركة "جيفوفا" الايطالية لتجهزيات الملابس الرياضية، كأس العراق الى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد توقيع الجانبين على عقد تجهيز فمصان اسود الرافدين لمدة موسم واحد.
وقال وكيل الشركة المعتمد لدى العراق، عادل غفوري في حديث للسومرية نيوز، إن "شركة جيفوفا، اهدت الاتحاد العراقي لكرة القدم، كأساً لاعتماده في احدى البطولات المحلية الرسمية للموسم الحالي"، مبيناً ان "الاتحاد قرر ان يخصص الكاس لبطولة كأس العراق".
واوضح ان "الكأس تم صناعته بايادٍ ايطالية وفي المعامل الخاصة بشركة جيفوفا"، مبيناً أن "الشركة ستهدي اتحاد الكرة، كأساً اخر لاعتماده في بطولة الدوري الممتاز، بالاضافة الى المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة".
وكان اتحاد الكرة قد اعلن تعاقده مع "جيفوفا" الايطالية لتجهزيات الملابس الرياضية في السادس والعشرين من حزيران الماضي، من اجل رعاية قمصان المنتخبات العراقية الوطنية لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
ومن المقرر ان يسري العقد ابتداءً من الاول من شهر آب المقبل.
واوضح ان "الكأس تم صناعته بايادٍ ايطالية وفي المعامل الخاصة بشركة جيفوفا"، مبيناً أن "الشركة ستهدي اتحاد الكرة، كأساً اخر لاعتماده في بطولة الدوري الممتاز، بالاضافة الى المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة".
وكان اتحاد الكرة قد اعلن تعاقده مع "جيفوفا" الايطالية لتجهزيات الملابس الرياضية في السادس والعشرين من حزيران الماضي، من اجل رعاية قمصان المنتخبات العراقية الوطنية لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
ومن المقرر ان يسري العقد ابتداءً من الاول من شهر آب المقبل.
المحرر: محمد خليل
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