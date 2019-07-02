الشرطة يقلب الطاولة على بغداد ويعزز صدارته للدوري الممتاز

رياضة 2019-07-02 | 18:46 1,590 مشاهدة قلب فريق الشرطة تأخره بهدف الى فوز بهدفين امام امانة بغداد في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، ضمن لقاءات الاسبوع الـ15 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وباغت بغداد، متصدر الترتيب بهدف في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ستار ياسين، لكن الشرطة استطاع ادراك التعادل عن طريق اللاعب معروف يوسف في الدقيقة 56، ثم اضاف امجد عطوان الهدف الثاني للقيثارة الخضراء في الدقيقة 82 من عمر المباراة.



بهذا الفوز، عزز الشرطة صدارته للترتيب برصيد 85 نقطة، فيما توقف رصيد بغداد عند النقطة 47 في المركز السابع.



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