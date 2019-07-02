عبد المهدي يعلن عن وضع ضوابط مهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي تابعته الخليج 365، إن "اللجنة الخاصة بملف الوكالات تعمل على حسم جميع القوائم في إطار سعيها لإنهاء الوكالات في مفاصل الدولة".

وأضاف أنه "تم وضع ضوابط مهنية باختيار المناصب الخاصة والاوكالات بعيداً عن المحاصصة".

