عبد المهدي يعلن عن وضع ضوابط مهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن وضع ضوابط مهنية لاختيار المناصب الخاصة والوكالات.
وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الإسبوعي تابعته الخليج 365، إن "اللجنة الخاصة بملف الوكالات تعمل على حسم جميع القوائم في إطار سعيها لإنهاء الوكالات في مفاصل الدولة".
وأضاف أنه "تم وضع ضوابط مهنية باختيار المناصب الخاصة والاوكالات بعيداً عن المحاصصة".
وأضاف أنه "تم وضع ضوابط مهنية باختيار المناصب الخاصة والاوكالات بعيداً عن المحاصصة".
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