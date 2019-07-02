رسمياً.. توتنهام يهزم كبار اوروبا في سباق ضم نجم ليون

النادي الإنجليزي استطاع أن يخطف الموهوب الفرنسي، بعد أن كان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، من ضمن الأندية التي كانت ترغب في ضم اللاعب.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي، بأن "ندومبيلي وقع على عقد لمدة 6 مواسم، ينتهي في حزيران 2025، ولكن لم يعلن عن قيمة الصفقة وراتب اللاعب".



التقارير الإنجليزية أكدت بأن الصفقة تم إغلاقها مقابل 65 مليون جنية إسترليني، وراتب 5 مليون يورو في الموسم.