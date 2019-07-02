روسيا عن القصف الإسرائيلي على سوريا: تهديد للمنطقة

عبرت روسيا، الثلاثاء، عن قلقها إزاء الهجمات التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي على سوريا، معتبرة أنها تهديد للمنطقة.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تعد الهجمات الإسرائيلية على سوريا تشكل تهديدا للمنطقة.

وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية صواريخ على مواقع للجيش السوري في حمص ومحيط العاصمة السورية دمشق، الإثنين، ذكرت وسائل عبرية أنها استهدفت مواقع إيرانية.

فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن الدفاعات السورية تصدت لـ"العدوان بالصواريخ"، وأسقطت عددا منها.

كانت روسيا طالبت مرارا إسرائيل بضرورة التوقف عن تنفيذ الضربات الجوية العشوائية على سوريا.

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وفي 18 مايو/أيار الماضي تصدت الدفاعات السورية لمقذوفات إسرائيلية أطلقت في المجال الجوي لجنوب سوريا.

وسبق ذلك في 13 أبريل/نيسان الماضي أن تصدت الدفاعات الجوية السورية أيضاً، لقصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدة، حسب ما أفادت "سانا" التي تحدثت عن جرح 3 مقاتلين، وقال المرصد السوري آنذاك إن ذلك القصف أدى إلى سقوط "قتلى من المقاتلين الإيرانيين".

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ففي نهاية مارس/آذار استهدف قصف إسرائيلي مدينة حلب، إذ أعلنت سوريا عن تصدي دفاعاتها الجوية لـ"عدوان" إسرائيلي استهدف شمال شرق المدينة، والقصف الذي طال وفق المرصد مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين إيرانيين، أسفر عن مقتل 7 مقاتلين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي في 21 يناير/كانون الثاني توجيه ضربات طالت مخازن ومراكز استخبارات وتدريب، قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، إضافة إلى مخازن ذخيرة وموقع في مطار دمشق الدولي، وتسببت الضربات حسب المرصد في مقتل 21 شخصاً بينهم عناصر من القوات الإيرانية ومقاتلين مرتبطين بها.

وتُكرر إسرائيل القول إنها ستواصل تصديها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى مليشيا حزب الله.