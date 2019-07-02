أوروبا تلوح بإجراءات ضد إيران إثر خرق الاتفاق النووي

لوح وزراء بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات فورية ضد إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق ذاته.

وقال بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي: "سننظر فورا في اتخاذ خطوات جديدة بموجب الاتفاق النووي".

وأعربوا عن قلقهم إزاء إعلان إيران تجاوز حد مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، مؤكدين أن التزامهم بالاتفاق النووي يعتمد على امتثال إيران الكامل لبنوده.

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وحث البيان إيران على الامتناع عن أي خطوات أخرى من شأنها الإخلال بالاتفاق.

في وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه إزاء إعلان إيران الأخير بتخطي الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران نفذت تهديدها بتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في اتفاقها النووي مع القوى العالمية بتخزينها اليورانيوم المخصب بكمية تجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق.

وأضاف متحدث باسم الوكالة في بيان: "نستطيع تأكيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أبلغ مجلس المحافظين بأنها تحققت في الأول من يوليو/حزيران، من تجاوز إيران الحد الأقصى المسموح به لإجمالي مخزون اليورانيوم المخصب (بموجب الاتفاق)".