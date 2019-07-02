الجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة الكسارات جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، سيطرته على منطقة الكسارات جنوبي طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، إن "قوات الجيش تمكنت من دحر المليشيات في كسارات أبوعرقوب جنوب السبيعة (جنوبي طرابلس) وتطارد فلولهم وأوقعت فيهم خسائر في المعدات وعدد آخر من القتلى والجرحى بمن فيهم عدد من المرتزقة".

وأوضح المركز سيطرة وتمركز قوات الجيش على المنطقة (الكسارات).

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ولفت المركز، في بيان وصل إلى "العين الإخبارية"، إلى تكبد المليشيات خسائر كبيرة، حيث وصل قتلاهم لنحو 200 قتيل خلال الأيام الأربعة الماضية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية المستشار عقيلة صالح قد أعلن، الأحد، حالة النفير العام والتعبئة، ردا على التهديدات التركية بالعدوان على ليبيا، ولمواجهة التحديات القائمة كافة.

جاء ذلك بعد ساعات من تلويح تركيا باستهداف الجيش الليبي بعد زعمها أن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر تحتجز 6 أتراك.

وردا على ذلك قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن "القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لكل الاحتمالات، ردا على تهديدات تركيا"، لافتا إلى أنه "لم يتم إبلاغه بالقبض على أي تركي في الأراضي الليبية".

ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية التي تحظى بدعم من قطر وتركيا.