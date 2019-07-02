انت الان تتابع إسرائيل تقول إنها تستعد لتدخل عسكري حال التصعيد بين أمريكا وإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال اجتماع في القدس يوم 24 فبراير 2019

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وأدى تداعي الاتفاق النووي الذي أبرمته‭‭‭ ‬‬‬إيران مع الدول الكبرى عام 2015 تحت ضغوط دبلوماسية أمريكية وإسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة فضلا عن دورها المزعوم في تخريب ناقلات نفط في الخليج إلى تصاعد التوتر وإثارة المخاوف من اندلاع حرب.

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وشجعت إسرائيل إدارة ترامب على المضي قدما في فرض عقوبات على إيران وتوقعت أن تعيد طهران التفاوض في نهاية المطاف بشأن اتفاق نووي يفرض قدرا أكبر من القيود.

لكن كاتس قال في منتدى أمني عالمي إن إيران‭‭‭ ‬‬‬قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة.