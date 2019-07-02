الجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة الكسارات جنوب طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرة قواته على منطقة الكسارات جنوب العاصمة طرابلس بعد دحر قوة يقودها اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية التابع لحكومة الوفاق.

قال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" في بيان صحفي إن "قواتكم المسلحة تبسط سيطرتها وتتمركز في منطقة الكسارات أبوغرقوب جنوب السبيعة بطرابلس"، مضيفا أن "قوات الجيش الليبي دحرت مليشيات الجويلي [اللواء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية] في الكسارات وتطارد فلولهم".

كما أشار البيان إلى أن "قوات الجيش الليبي أوقعت فيهم خسائر في المعدات وعدد آخر من القتلى والجرحى من بينهم المرتزقة".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".