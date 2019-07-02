شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تفاصيل «السيادي» تعوق حوار المجلس العسكري والمعارضة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم)حث الوسيط الإثيوبي للسودان محمود درير اليوم (الثلاثاء) المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة في السودان على إجراء محادثات مباشرة غداً (الأربعاء) بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وقال درير خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.
من جهته قال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لابات: «لقد دعينا الطرفين للقاء غداً، وتم ابلاغهم بالمكان والوقت»، مشيراً إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تدور حول تشكيل الهيئة (المجلس السيادي) التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية.
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