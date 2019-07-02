اليمن: إحباط هجوم للانقلابيين بالضالع وتقدم للجيش في صعدة

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جدة - خالد شويل - واس (الضالع) أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الثلاثاء) هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال موقع «سبتمبر نت» المتحدث باسم الجيش اليمني إن قوات الجيش كسرت هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية على منطقة حبيل الظبة ولكمة الدوكي، بجبهة حجر مديرية قعطبة شمالي المحافظة. Advertisements وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وتدمير آليات وعربات قتالية تابعة لها. من جهة ثانية حققت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي اليوم تقدمًا إستراتيجياً في جبهة المزرق شمال غربي محافظة صعـدة شمالي اليمن. وقال مدير المركز الإعلامي لمحور مران النقيب عادل القدسي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن قوات الجيش تمكنت من تحرير أجزاء واسعة في جبهة المزرق الواقعة بين مديريتي الظاهر بمحافظة صعدة وحرض بمحافظة حجة، محرزةً تقدماً إستراتيجياً في هذه الجبهة.



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