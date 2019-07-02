شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا: ندين بشدة استهداف الحوثي للمدنيين في مطار أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعرب سفير جمهورية ألمانيا لدى المملكة العربية السعودية يورغ راناو، عن قلقه العميق من الهجوم الأخير على مطار أبها، الذي أقر الحوثيون بالمسؤولية عنه.

ووفقا لحساب السفارة الألمانية في الرياض والقنصلية في جدة، على موقع «تويتر»، قال يورغ راناو: «أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونحن ندين بشدة هذه الهجمات التي تم شنها على أهداف مدنية وندعو الحوثيين إلى الكف عنها».