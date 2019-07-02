شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: استهداف مطار أبها «مشين».. وعلى الحوثيين وقف الهجمات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أدانت الحكومة البريطانية اليوم (الثلاثاء) بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في بيان: نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث هجوم إرهابي آخر للحوثيين على مطار أبها الدولي، وبأنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، معرباً عن إدانة المملكة المتحدة لهذه الهجمات الإرهابية المشينة.

وأضاف «يجب على الحوثيين وقف هذه الهجمات الإرهابية عبر الحدود وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة، والعمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ومن الأهمية بمكان إحراز تقدم قبل دورة مجلس الأمن في 18 يوليو».