شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرة جزائرية للإفراج عن المعتقلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) تظاهر مئات الطلاب والأساتذة الجزائريين اليوم (الثلاثاء)، للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد النظام، مطالبين بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين»، بمن فيهم المحتجون الذين تم اعتقالهم مؤخرًا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

تظاهر مئات الطلاب والأساتذة الجزائريين اليوم (الثلاثاء)، للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد النظام، مطالبين بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين»، بمن فيهم المحتجون الذين تم اعتقالهم مؤخرًا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

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