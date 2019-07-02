شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الواصل: نظام الأسد تسبب بتشريد مليون سوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

رحب وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف برئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سورية باولو بينهيرو وفريقه، موجهاً لهم الشكر على المعلومات التي قدموها اليوم (الثلاثاء) خلال مجلس حقوق الإنسان والمتعلق بآخر تطورات الأوضاع في سورية.

وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل في كلمة له خلال المجلس، إن القصف والهجمات العشوائية التي لم تراعِ المدنيين الأبرياء وتسببت في تشريد جماعي لأكثر من مليون مواطن سوري من الرجال والنساء والأطفال، يعد كارثة إنسانية وانتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، مشدداً على أهمية عودة اللاجئين إلى بلادهم في ظروف آمنة وكريمة.

وأضاف أن مؤتمر بروكسل المنعقد في شهر مارس الماضي جدد موقف المجتمع الدولي الداعم لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة لمستقبل سورية، وقيام دولة موحدة وآمنة لجميع المواطنين السوريين.

كما جدد السفير الواصل موقف المملكة الثابت تجاه حل الأزمة السورية والمتوافق مع جهود المجتمع الدولي المطالب بحل الأزمة سياسياً وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.