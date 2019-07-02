الإمارات والبحرين: عمل إرهابي يخالف الأعراف الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أدانت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أمس، بشدة الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، العمل الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، واعتبرته دليلا جديدا على الممارسات اللاأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأدانت الخارجية البحرينية الهجوم، وشددت على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.