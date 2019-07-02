60 طنا من التمور السعودية هدية إلى موريتانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 60 طنا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين من الأشقاء في موريتانيا.

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ووقع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في موريتانيا ناصر اللاق على مذكرة تسلم شحنة التمور بمقر البرنامج في العاصمة نواكشوط، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيري، وممثل وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

يأتي ذلك ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة للأسر المحتاجة.

وسلم المركز أمس 50 طنا من التمور هدية للبنان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، وممثلي وزارة المالية بالمملكة، ومدير فرع المركز في لبنان فهد القناص، وممثلي دار الفتوى في لبنان، وتسلم الشحنة مدير صندوق الزكاة في بيروت زهير كبي.