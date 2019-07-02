ميليشيات الحوثي تعرض مسرحية مفضوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الحديدة

اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية مبادرة الميليشيات الحوثية الإرهابية التي أعلنتها من طرف واحد لصرف رواتب اليمنيين من إيرادات ميناء الحديدة مسرحية مفضوحة، وشددت على ضرورة تصحيح عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، وأشارت إلى ضرورة إعادة موانئ الحديدة إلى قوات الأمن وخفر السواحل، لتتولى مهام حمايتها وتأمينها، مثلما كان الأمر قبل انقلاب الحوثيين.

وكانت الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران استبقت تحركات وجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها لليمن مارتن غريفيت بشأن تنفيذ اتفاقية ستكهولم، وأعلنت عن مبادرة من طرف واحد لصرف مرتبات جميع اليمنيين من إيرادات موانئ الحديدة، محملة الحكومة المعترف بها كامل المسؤولية في التهرب والتنصل من تنفيذها.

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وقالت ميليشيات الحوثي في بيان صادر عما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» إنها وجهت الحكومة التابعة لها في صنعاء «غير المعترف بها» بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، تورد إليه جميع إيرادات موانئ المحافظة الثلاثة».

ولم تشر المبادرة إلى الجهة التي ستدير الحساب البنكي، والآلية التي سيتم بها صرف المرتبات، كما لم تتطرق للدور الأممي في تنفيذ مقترحها.

ويرى المراقبون أن إعلان الحوثي الجديد مسرحية حوثية جديدة تسعى من خلالها الميليشيات لكسب الوقت، والهروب من تنفيذ الاتفاقات السابقة على غرار اتفاق السويد، فقد أعلن الحوثيون عن مبادرة أحادية لتنفيذ عملية إعادة الانتشار في موانئ الحديدة، ورحبت الأمم المتحدة في مايو عبر مبعوثها مارتن غريفيث بانسحاب قوات جماعة الميليشيات وإنهاء المظاهرة المسلحة في الموانئ.

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