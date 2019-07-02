سفير ألمانيا بالسعودية للحوثيين: كفوا عن إرهابكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أدان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي.

Advertisements

وقال في تغريدة له أمس: «أشعر بقلق عميق من الهجوم الأخير على مطار أبها، الذي أقر الحوثيون بالمسؤولية عنه، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونحن ندين بشدة هذه الهجمات التي تم شنها على أهداف مدنية وندعو الحوثيين إلى الكف عنها».

من جهتها استنكرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة.

وأدانت في بيان إعلامي صادر من مقرها بالرياض هذا العمل الذي روع الآمنين ويتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، وأدى إلى إصابة 9 مدنيين، مؤكدة أنه يخالف القانون الدولي الإنساني.