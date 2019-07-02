انتزاع 604 ألغام خلال أسبوع في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2019م، من انتزاع 604 ألغام، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و268 لغما مضادا للدبابات و330 ذخيرة غير متفجرة و2 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 74,115 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.