تدريب بحري وجوي مشترك لمصر وفرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أمس، انطلاق التدريب البحري الجوي المصري الفرنسي المشترك «رمسيس 2019» في البحر المتوسط.
وقال المتحدث العسكري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إن فعاليات التدريب المشترك انطلقت بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية من كل من مصر وفرنسا، وسيستمر أيام عدة بالمياه المصرية.
ويشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات «شارل ديجول» والمجموعة القتالية المصاحبة لها وعناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز «رافال».
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