التهديد العالمي للإخوان ينطلق من قطر وتركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حذرت مراكز بحث أمريكية من انتشار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية كالسرطان في جسد منطقة الشرق الأوسط، وطالبت بـ6 إجراءات سريعة لمواجهة تهديدها العالمي الذي ينطلق من قطر وتركيا.

وأكدت أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، عملية ضرورية لعلاج السرطان من أساسه قبل أن ينتقل وينتشر أكثر، وشددت على ضرورة البدء في استراتيجية أطول من ذلك بكثير لتحديد الحركات الأخرى التي تتوازى مع جماعة الإخوان المسلمين وتمثل نفس الخطر.

وكشفت تقارير حديثة أسرار العلاقة التي تربط الجماعة ورموزها مع النظام القطري والرئيس رجب طيب إردوغان، كما تتبعت خطر الجماعة في 4 دول عربية.

قطر بين الإخوان وإيران

ـ أصبحت قطر الملاذ الآمن للناشطين السابقين في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وفروا لهم جسرا عالميا ينشرون منه أيديولوجيتهم وهيمنتهم، ويقال إن ذراعهم الإعلامي هو قناة الجزيرة، والتي يعمل بها أكثر من 90% من المتعاطفين مع الإخوان المسلمين.

ـ ليس مفاجئا أن ترتمي قطر في أحضان الإخوان، وأن تكون متعاطفة سياسيا وأيديولوجيا واقتصاديا مع إيران والخمينيين، وأدى هذا الانقسام داخل المنطقة السنية إلى فرض حظر على قطر، وبحسب مجلة ذا أتلانتك:

- كان أمير قطر قريبا من الناحية التاريخية من الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان هناك منذ 1961.

- كانت قطر مؤمنة بأن الإخوان يمثلون الموجة السياسية للمستقبل في الشرق الأوسط، وبالمثل، دعموا حماس ورعايتها الإيرانية العالمية للإرهاب تغض الطرف عن دعمها لحزب الله ونظام الأسد.

- رغبة الإخوان في خلق خلافة سنية عالمية وضعت حكومة قطر كجزء من تلك القيادة. ومع ذلك، فإن هذا الوضع لم يضعهم في الدعوة لجميع الروابط الإرهابية لجماعة الإخوان المسلمين على الصعيد العالمي فحسب، بل وأيضا على خلاف مع الأنظمة الأخرى في الشرق الأوسط الذين يرون أن الإخوان يمثلون تهديدا وجوديا.

- الإخوان المسلمون لن يكونوا على ما هم عليه اليوم لولا المليارات القادمة من قطر ومن مناطق أخرى فيما مضى.

- يعد تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية أمرا ضروريا للأمن الأمريكي والعالمي ولاحتواء العائلة الحاكمة في قطر، المناهضة للغرب وللإسلام.

- بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوف من الثيوقراطيية الإيرانية وتعاونهم الاقتصادي المكثف يتطلب احتواءهم.

الجماعة في أحضان تركيا

ينمو البرنامج العالمي الآخر للإخوان المسلمين مع تركيا التي لديها أيضا حزب إسلامي مسيطر عليه وهو حزب العدالة والتنمية الإسلامي (AKP) برئاسة رجب طيب إردوغان، حيث دعمت تركيا بشكل مستمر منذ عشرات السنين حماس، وساعدت إيران على اختراق العقوبات المفروضة عليها.

وفي حين كانت حكومة إردوغان متعاطفة منذ سنوات مع نظام الأسد في سوريا، كان ينظر إلى ثورة عام 2011 على أنها فرصة لإقامة قوة إسلامية سنية مجاورة متعاطفة مع حزب العدالة والتنمية، لذلك شرعت تركيا مع قطر في مساعدة ودعم العنصر المتطرف في جماعة الإخوان السورية، وتهميش العناصر العلمانية الأكثر ليبرالية في الثورة، كما ساعدهم على مواجهة أعدائهم الأكراد وفعلت قطر الشيء نفسه.

لا شيء يجسد العلاقة بين حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان وجماعة الإخوان العالمية، مثلما حدث عندما احتضنت إسطنبول الذكرى التسعين لتأسيس جماعة الإخوان، أشارت الخطب الصادرة عن الحدث والنشرات إلى دعوة الإخوان المسلمين إلى الاستمرار في طريق استعادة شاملة للدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

وقامت الجماعات التركية المتحالفة مع الرئيس إردوغان بممارسة ضغوط على الكونجرس لإنهاء الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعد العمود الفقري للقوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة ضد داعش. بحسب موقع Investigative Project.

التهديد العالمي للإخوان المسلمين

مصر

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وتوسعت بسرعة في جميع أنحاء مصر، ومنذ البداية، أنشأت جهازا سريا ليكون «مدافعا عن الحركة ضد الشرطة والحكومات في مصر». وقام سيد قطب، مؤسس الجماعة، بتأليف البيان الرئيسي لمعالم أيديولوجية الإخوان المسلمين في 1964، ولعقود من الزمن، صورت الجماعة نفسها على أنها ضحية دائمة للقمع من قبل الأنظمة العربية الاستبدادية بشدة.

ليبيا

وصفت رسائل البريد الالكتروني الروابط النهائية بين جماعة الإخوان المسلمين والقاعدة في ليبيا، كما يتضح على سبيل المثال مع علي الصلابي، الذي أسس حزب ليبيا الوطني المرتبط بتنظيم القاعدة، وذلك بحسب العربية.

ويوصف الصلابي بأنه رجل القرضاوي في ليبيا «زعيم الإخوان المسلمين المقيم في قطر منذ المنفى من مصر في عام 1961».

تونس

كان راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، متحالفا مع أنصار الشريعة وزعيمه الراحل، أبو إياد، وهو حليف سابق لأسامة بن لادن من قبل الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر.

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وبحسب موقع Tribune كان أبو عياد مسؤولا عن اغتيال القاعدة لزعيم التحالف الشمالي أحمد شاه مسعود قبل يومين من الهجمات على البرجين التوأمين والبنتاجون .

6 خطوات لمواجهة خطر الإخوان

1 تحديد جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، ويكون التصنيف والتحديد مدفوعا ليس فقط أيديولوجيا، ولكنه متصل بالدعم المادي والاجتماعي والعسكري لحركة الإخوان المسلمين السلفية الجهادية.

2 استخدم هذا الوصف لجماعة الإخوان كمنظمة إرهابية كتسمية استراتيجية في جميع أنحاء العالم، مع رفض التهديد العالمي لأي جماعة أخرى متطرفة وموازية للإخوان في شرق آسيا، الخمينيين في إيران، حزب العدالة والتنمية في تركيا.. على سبيل المثال لا الحصر.

3 دعوة القادة إلى اتخاذ موقف من جماعة الإخوان المسلمين، هل سيكونون إلى جانب طغيان الجماعة؟

4 تطوير آليات السياسة الخارجية لمواجهة تساهل الحكومتين القطرية والتركية مع جماعة الإخوان المسلمين وفروعها العالمية بما فيها تلك الموجودة في الغرب، ويجب أن تشمل الاعتبارات خطوة لتعليق تركيا عن الناتو «ربما تستدعي عقد جلسة منفصلة حول العلاقات الأمريكية التركية المعقدة للغاية».

5 رفع الأصوات الإسلامية العلمانية الإصلاحية المتنوعة المؤيدة للحرية بدءا من حركة الإصلاح الإسلامية وحلفائها داخل المجتمع.

6 التوقف عن إشراك الجماعات الموروثة من جماعة الإخوان في الحكومة والإعلام والمنظمات غير الحكومية، واعترف بتعاطفها مع الإرهابيين الإسلاميين، وكره النساء، ومعاداة السامية، والأسس الأيديولوجية المعادية لأمريكا.

هل تعد جماعة الإخوان مصنعا للإرهابيين؟

ارتبطت جماعة الإخوان المسلمين ارتباطا مباشرا بكل جماعة إسلامية متطرفة تقريبا في المنطقة.

كان هناك اتصال مباشر بين الرئيس الإخواني محمد مرسي وزعيم القاعدة أيمن الظواهري وفقا لمقال نشرته صحيفة الوطن المصرية في 22 نوفمبر 2013.

قالت الصحيفة إن مرسي وافق على منح عفو رئاسي لأكثر من 20 إرهابيا من بينهم أحد أصدقاء طفولة الذين كانوا يديرون أنصار بيت المقدس، أحد فروع داعش في سيناء.

توسط شقيق مرسي في الاتصالات الأولية بين الظواهري ومرسي نفسه، في لقاء قوي للأيديولوجيات والاستراتيجيات، حيث قال الظواهري لمرسي «حكمنا بقانون الله لكي نقف بجانبك»، وفقا لصحيفة الوطن.

وافق متشددو القاعدة في معسكرات التدريب في المناطق الحدودية النائية مع أفراد عاديين للدفاع عن نظام الإخوان، وبالنسبة لأولئك الذين يشككون في صحة هذه الروايات، فلا شك أن الهجمات في سيناء زادت بعد سقوط مرسي من السلطة.

بحسب موقع Free Beacon، في 27 يناير 2015، نشرت جماعة الإخوان المسلمين على موقعها الالكتروني الرسمي إعلانا بأن المنظمة تدخل «مرحلة جديدة» وتدعو أتباعها إلى الاستعداد «لجهاد طويل لا هوادة فيه» ضد الحكومة المصرية.

قبل الصحوة العربية في 2011، كانت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في كثير من الأحيان لا تتوانى عن دعم أهداف القاعدة.

في سبتمبر 2010، ألقى المرشد الأعلى للإخوان المسلمين محمد بديع، خطبة أسبوعية تعكس المواضيع الأيديولوجية لإعلان القاعدة الصادر في أغسطس 1996 عن الحرب ضد الولايات المتحدة، ودعا الأنظمة العربية والإسلامية إلى مواجهة إسرائيل، والولايات المتحدة، فأعلن ذلك قائلا «المقاومة هي الحل الوحيد ضد الغطرسة والاستبداد الأمريكي - الأمريكي».

وأثبتت فترة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر 17 شهرا وانتهت في يونيو 2013، أنها لم تكن منظمة ديمقراطية معتدلة، بل منظمة متشددة متطرفة أنتجت واستمرت لإنتاج العديد من الفروع الإرهابية في شبكتهم من المنظمات والأفراد.

في مرحلة ما، سيحتاج كل محلل صادق إلى إدراك أن ثمرة الشجرة المسمومة لن تكون مقبولة أبدا، وأن شجرة الإخوان هي المشكلة الرئيسية في العالم العربي.

التحريض والعنف.. سلاح الجماعة

وبحسب تقرير من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، فمنذ أغسطس 2013 :

- قتل أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مصر في معارك بالأسلحة النارية أثناء الهجمات على الشرطة وأهداف عسكرية، وخلال تصنيع المتفجرات ووضعها في أعمال إرهابية.

- كانت هناك دعوات لا تعد ولا تحصى للعنف في الفترة من 14 إلى 15 أغسطس من قبل قيادة جماعة الإخوان المسلمين بما في ذلك الدعوة إلى الانتقام وقطع رؤوس الجثث الفاسدة.

- واجه المسيحيون الأقباط عنفا مستمرا من المتطرفين المسلمين، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين تصرف الكثير منهم دون عقاب.

- شملت الهجمات 70 كنيسة وأكثر من 1000 منزل وشركات للعائلات القبطية التي أحرقت في أعمال العنف التي تلت ذلك.

- خلال احتجاجات جماعة الإخوان، تم الإبلاغ مرارا وتكرارا عن تحريض مباشر للأقباط من شخصيات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، ومنذ تفريق الاحتجاج، استمر هذا الاستهداف للجالية المسيحية في تصريحات رسمية حول وسائل الإعلام الاجتماعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومن قياداتها. كما لاحظت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية (USCIRF) من قبل، فإن هذه الحملة الإرهابية التي تشنها جماعة الإخوان المسلمين ليست تطورا جديدا.

- على مدار العقد الماضي، كان العنف الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين موجها إلى المجتمع القبطي، كما لوحظ مرة أخرى في تقريرها السنوي لعام 2003 .

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