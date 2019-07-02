خامنئي يقيل قائدين عسكريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في تطور مفاجئ أعلن المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي إقالة قائد ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري، غلام حسين غيب برور، ونائب قائد أركان القوات المسلحة عطاء الله صالحي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» إن خامنئي أصدر أمرا بتعيين العميد محمد رضا آشتياني بمنصب نائب رئيس الأركان، وغلام رضا سليماني بمنصب قائد الباسيج.

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وذكرت الوكالة أن خامنئي أشار إلى «كفاءات ومؤهلات» آشتياني داعيا إياه إلى «بذل الجهود المطلوبة للارتقاء بالمستوى الدفاعي والأمني للقوات المسلحة بالاستفادة من الخبرات النخبوية والعلمية».

ودعا القائد الجديد للباسيج إلى «العمل على تطوير ثقافة التعبئة والمقاومة وتهيئة الأرضية اللازمة للإبداع لدى عناصر الباسيج، خاصة الفتيان والشبان، من أجل تعميق وصيانة القيم الثورية وتواجدهم المنظم لتلبية حاجات الميدان»، بحسب «إرنا».

وأضافت الوكالة أن خامنئي حث أيضا على ما وصفه بـ «توسيع المجاميع الجهادية وتعزيز وجود قوات الباسيج بين شرائح المجتمع بالتعاون مع قوات الحرس الثوري وباقي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية»، وفق وصفه.

وتثير التغييرات لغزا كبيرا في ظل تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا على خلفية تزايد تهديدات الحرس الثوري وأعماله العدائية في المنطقة، وتهديد طهران بالخروج من الاتفاق النووي، وتصاعد نذر المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.