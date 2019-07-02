بريطانيا قلقة من انتهاك إيران التزاماتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعربت بريطانيا عن «قلقها العميق» إزاء إعلان إيران عن تجاوز الحدود المفروضة عليها فيما يتعلق بمخزون اليورانيوم منخفض التخصيب بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، حسبما قال وزير الخارجية جيرمي هانت.

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وكتب هانت على موقع تويتر إن بريطانيا «لا تزال ملتزمة بإنجاح الاتفاق واستخدام كل الأدوات المتاحة لخفض تصعيد التوترات الإقليمية».

وأضاف «أحث إيران على تجنب أي خطوات إضافية للابتعاد عن خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي» والعودة إلى الامتثال لها»، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته طهران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي بيان منفصل، قالت الحكومة البريطانية في داونينج ستريت «إن بريطانيا سوف «تواصل العمل مع شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة» وخاصة ألمانيا وفرنسا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.