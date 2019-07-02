علمت قناة "LBC" أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ سيجمع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ خلال ​الساعات​ المقبلة على مأدبة عشاء كانت معدة قبل حادثة الجبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات LBC: بري يجمع الحريري وجنبلاط خلال الساعات المقبلة على مأدبة عشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.