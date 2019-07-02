"إمكان" تطلق مشروع "الطريق للادخار":هدفنا الوصول لأصحاب الدخل المحدود

أطلقت شركة "إمكان" المالية التابعة ل​بنك البحر المتوسط​ مشروعها الجديد تحت عنوان "الطريق للادخار"، بالتعاون مع ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ USAID.

واعتبرت المديرة العامة التنفيذية في شركة "إمكان" ميادة بيدس أن "المشروع يهدف إلى أن نوصل لأصحاب الدخل المحدود -زبائن التمويل الأصغر- خدمات مصرفية بطريقة سهلة لتشجيعهم على الادخار"، مشيرة إلى أن "​القروض​ التي كانت الأهم تركيزًا لمؤسسات التمويل الأصغر غير كافية وحدها لتوصل الى هذه الشريحة من المواطنين الشمول المالي، لذلك هناك ضرورة مساعدتهم لكي يتمكنوا من الحصول على حسابات في ​المصارف​ وبطاقات ائتمان، بدايتها الادخار للوصول الى الشمول المالي بالاضافة الى التمويل من خلال القروض التي يمكنهم الحصول عليها".

وأوضحت بيدس أن "في معظم الأحيان، هذه الشريحة من اللبنانيين لا تملك كافة المستندات والوقت الكافي للتوجه الى المصرف وفتح حسابها المصرفي، لذلك شركة "إمكان" المالية تقوم بكافة الخطوات وتسهل عملية الحصول على الموافقة من جميع الجهات، عبر زيارة فريق عمل متخصص الزبائن في بيتهم أو مكان عملهم أو مكان نشاطهم اليومي. بالاضافة إلى أن من التسهيلات التي يؤمنها المشروع هي تخفيض أو إلغاء تكاليف فتح الحساب المصرفي".

وفي نهاية الحفل أجمع الحاضرون على ضرورة تقديم مشاريع جديدة تطال الطبقات الاجتماعية كلها وتحرك العجلة الاقتصادية وتفيد البلد.